Венгер вернется к работе с января

Бывший тренер Арсенала рассказал о своих планах на будущее.

Французский тренер Арсен Венгер сообщил, когда он вернется в футбольный мир.

“Думаю, я вернусь 1 января. Пока не знаю, куда, возможно, это будет не клуб, а сборная. Я отлично отдохнул и готов в работе“, - цитирует Венгера издание Sport Bild.

“У меня есть предложения от футбольных клубов и национальных команд. Предложения поступают со всего мира, даже есть вариант с Японией.“

Ранее сообщалось, что Венгер может занять должность в ПСЖ.