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Месси заложит первый камень в фундамент детского центра онкологии

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Лионель Месси примет участие в строительстве лечебного центра в Барселоне.
Лионель Месси
Лионель Месси
goal.com

В Барселоне планируют построить новый корпус онкологического центра для детей. На церемонии закладки фундамента будут присутствовать футболист Лионель Месси и вице-президент ФК Барселона Жорди Кардонера.

Нападающему Барселоны доверили почетную миссию заложить первый камень в основание детского центра, сообщает Mundo Deportivo.

С новым корпусом центр сможет увеличить количество обслуженных пациентов до 400 человек в год.

Ранее, известный каракатурист изобразил Месси на унитазе после слов Марадоны о Лионеле.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона
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