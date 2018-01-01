Месси заложит первый камень в фундамент детского центра онкологии
Лионель Месси примет участие в строительстве лечебного центра в Барселоне.
В Барселоне планируют построить новый корпус онкологического центра для детей. На церемонии закладки фундамента будут присутствовать футболист Лионель Месси и вице-президент ФК Барселона Жорди Кардонера.
Нападающему Барселоны доверили почетную миссию заложить первый камень в основание детского центра, сообщает Mundo Deportivo.
С новым корпусом центр сможет увеличить количество обслуженных пациентов до 400 человек в год.
Ранее, известный каракатурист изобразил Месси на унитазе после слов Марадоны о Лионеле.
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