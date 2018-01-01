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Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гинесса

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Футболист Челси установил рекорд в АПЛ.
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
skysports.com

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гинесса как футболист, который быстрее всех совершил 100 результативных ассистов, сообщает Skysports.

Свой 100 голевой пас испанский футболист сделал во время матча со Сток Сити 31 декабря 2016 года.

Таким образом, он совершил 100 результативных передач за 293 матчей, побив предыдущий рекорд Райана Гиггза (367 матчей).

“Это один из самых приятных моментов в моей карьере, потому что это моя работа“, - прокомментировал свое достижение Фабрегас.

Напомним, ранее Фабрегс устроил крутую вечеринку на Ибице.

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Теги: футбол, Сеск Фабрегас, Челси
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Источник: skysports.com

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