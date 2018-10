Рамос показал, что не наступал на Стерлинга

Сборная Англии одержала выездную победу над Испанией со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги наций. Однако этот поединок запомнился не столько голами, сколько неприятным инцидентом с участием испанского защитника Серхио Рамоса.

После матча игрока сборной Испании обвинили в грубости против полузащитника английской команды Рахима Стерлинга. Рамоса обвинили в том, что он намеренно наступил на ногу лежащего соперника.

Испанец ответил на эти обвинения публикацией на своей страничке в Twitter. Рамос показал видео, снятое с другого ракурса, которое доказывает, что футболист не наступал на Стерлинга.

🛑🤔🤐

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT