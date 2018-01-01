Рамос показал, что не наступал на Стерлинга
Сборная Англии одержала выездную победу над Испанией со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги наций. Однако этот поединок запомнился не столько голами, сколько неприятным инцидентом с участием испанского защитника Серхио Рамоса.
Читай также: Серхио Рамос установил новый рекорд Лиги чемпионов
После матча игрока сборной Испании обвинили в грубости против полузащитника английской команды Рахима Стерлинга. Рамоса обвинили в том, что он намеренно наступил на ногу лежащего соперника.
Испанец ответил на эти обвинения публикацией на своей страничке в Twitter. Рамос показал видео, снятое с другого ракурса, которое доказывает, что футболист не наступал на Стерлинга.
🛑🤔🤐— Sergio Ramos (@SergioRamos) 17 октября 2018 г.
Nada más que decir.
Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT
"Больше нечего сказать", - подписал публикацию Рамос.
Напомним, сборная Испании впервые за 15 лет проиграла официальный матч на своем поле, уступив Англии.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил