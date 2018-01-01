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Рамос показал, что не наступал на Стерлинга

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Серхио Рамос опубликовал видео, которое доказывает, что он не наступал на Рахима Стерлинга.
Серхио Рамос и Рахим Стерлинг
Серхио Рамос и Рахим Стерлинг
Getty Images

Сборная Англии одержала выездную победу над Испанией со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги наций. Однако этот поединок запомнился не столько голами, сколько неприятным инцидентом с участием испанского защитника Серхио Рамоса.

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После матча игрока сборной Испании обвинили в грубости против полузащитника английской команды Рахима Стерлинга. Рамоса обвинили в том, что он намеренно наступил на ногу лежащего соперника.

Испанец ответил на эти обвинения публикацией на своей страничке в Twitter. Рамос показал видео, снятое с другого ракурса, которое доказывает, что футболист не наступал на Стерлинга.

"Больше нечего сказать", - подписал публикацию Рамос.

Напомним, сборная Испании впервые за 15 лет проиграла официальный матч на своем поле, уступив Англии.

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Теги: Серхио Рамос, сборная Испании по футболу, Рахим Стерлинг, сборная Англии по футболу, Лига наций, видео, футбол
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