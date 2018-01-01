Модрич - о Роналду: Между нами по-прежнему хорошие отношения

Полузащитник Реала Лука Модрич поддерживает общение с экс-форвардом команды Криштиану Роналду несмотря на разгоревшийся вокруг него скандал.

Игрок Реала Лука Модрич рассказал, что продолжает общаться с бывшим партнером по команде Криштиану Роналду, который летом перешел в итальянский Ювентус.

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“Мы с Криштиану провели шесть отличных совместных лет в Реале, мы подружились и выработали взаимное уважение. То, что он ушел из команды, не мешает нам поддерживать связь, мы общаемся, ведем переписку.

Многие утверждают, что это не так, но я могу сказать, что между нами по-прежнему хорошие отношения“, - приводит слова Модрича FourFourTwo.

Напомним, форвард Ювентуса Криштиану Роналду попал в громкий скандал. Американка Кэтрин Майорга обвинила футболиста в изнасиловании, и полиция Лас-Вегаса собирается вызвать футболиста на допрос.

Отмечалось, что еще три девушки обвинили португальца в изнасиловании, а СМИ опубликовали “соглашение о молчании“ между Роналду и Майоргой. Адвокат форварда заявил, что документы были сфабрикованы и считает, что Роналду будет оправдан.

Сообщалось, что по мнению футболиста, Майорга хочет попиариться за счет его имени, а УЕФА и Реал ведут против него кампанию.

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