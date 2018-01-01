Гибралтар впервые в истории выиграл два матча подряд

Новый турнир для сборных помог сборной Гибралтара достичь маленького успеха.

Лига наций - новый турнир для сборных, который действительно стал полезен для таких малоизвестных национальных команд, как Гибралтар.

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Эта команда впервые провела официальный матч лишь в 2013 году, и до участия в Лиге наций выиграла всего один матч. Однако уже в Лиге наций команда обыграла сборную Лихтенштейна со счетом 2:1 в матче 4-го тура Лиги наций.

Таким образом, Гибралтар впервые в своей истории выиграл два матча подряд. До этого команда на выезде обыграла Армению (1:0), впервые одержав победу в официальных встречах.

Гибралтарцы занимают третье место в группе D4, имея в своем активе шесть очков и претендуя на борьбу за путевку на Евро-2020. Турнирные таблицы Лиги наций можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что сборная Украины стала первой командой в истории Лиги наций, гарантировавшей себе выход в высший дивизион.

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