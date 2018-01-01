Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гибралтар впервые в истории выиграл два матча подряд

Комментариев: 0
Новый турнир для сборных помог сборной Гибралтара достичь маленького успеха.
Сборная Гибралтара исторически выиграла 2 матча подряд
Сборная Гибралтара исторически выиграла 2 матча подряд
gibraltarfa.com

Лига наций - новый турнир для сборных, который действительно стал полезен для таких малоизвестных национальных команд, как Гибралтар.

Читай также: Шевченко: Команда растет и, надеюсь, будем продолжать в том же ключе

Эта команда впервые провела официальный матч лишь в 2013 году, и до участия в Лиге наций выиграла всего один матч. Однако уже в Лиге наций команда обыграла сборную Лихтенштейна со счетом 2:1 в матче 4-го тура Лиги наций.

Таким образом, Гибралтар впервые в своей истории выиграл два матча подряд. До этого команда на выезде обыграла Армению (1:0), впервые одержав победу в официальных встречах.

Гибралтарцы занимают третье место в группе D4, имея в своем активе шесть очков и претендуя на борьбу за путевку на Евро-2020. Турнирные таблицы Лиги наций можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что сборная Украины стала первой командой в истории Лиги наций, гарантировавшей себе выход в высший дивизион.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: футбол, Лига наций, сборная Гибралтара
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь