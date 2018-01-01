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Товарищеские матчи: Бразилия обыграла Аргентину, Швеция и Словакия сыграли вничью

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Вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей.
Товарищеские матчи: расписание и результаты матчей
Товарищеские матчи: расписание и результаты матчей
Getty Images

В мире состоится ряд товарищеских матчей, с расписанием и результатами которых вы сможете ознакомиться в этой статье:

10 октября

Италия – Украина 1:1
Албания – Иордания 0:0

11 октября

Гонконг – Таиланд 0:1
ОАЭ – Гондурас 1:1
Бахрейн – Сирия 0:1
Турция – Босния и Герцеговина 0:0
Аргентина – Ирак 4:0
Уэльс – Испания 1:4
Франция – Исландия 2:2

12 октября

США – Колумбия 2:4
Мексика – Коста-Рика 3:2
Япония – Панама 3:0
Южная Корея – Уругвай 2:1
Сингапур – Монголия 2:0
Шри-Ланка – Малайзия 1:4
Катар – Эквадор 4:3
Саудовская Аравия – Бразилия 0:2

13 октября

Мьянма – Боливия 0:3
Перу – Чили 3:0
Китай – Индия 0:0
Оман – Филиппины 1:1
Узбекистан – Северная Корея 2:0

14 октября

Таиланд – Тринидад и Тобаго 1:0
Шотландия – Португалия 1:3

15 октября

Кувейт – Австралия 0:4
Хорватия – Иордания 2:1
 
16 октября

Афганистан – Мьянма (отменен)
Бахрейн – Палестина (отменен)
Малайзия – Кыргызстан 0:1
ОАЭ – Венесуэла 0:2
Узбекистан – Катар 2:0
Япония – Уругвай 4:3
Южная Корея – Панама 2:2
Камбоджа – Сингапур 1:2
Китай – Сирия 2:0
Бразилия – Аргентина 1:0
Оман – Эквадор 0:0
Бельгия – Нидерланды 1:1
Дания – Австрия 2:0
Швеция – Словакия 1:1
Индонезия – Гонконг 1:1

17 октября

02:30 США – Перу
03:00 Колумбия – Коста-Рика
05:45 Мексика – Чили

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Теги: футбол, товарищеские матчи, результаты матчей
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