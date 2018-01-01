Товарищеские матчи: Бразилия обыграла Аргентину, Швеция и Словакия сыграли вничью

Вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей.

В мире состоится ряд товарищеских матчей, с расписанием и результатами которых вы сможете ознакомиться в этой статье:

10 октября

Италия – Украина 1:1

Албания – Иордания 0:0

11 октября

Гонконг – Таиланд 0:1

ОАЭ – Гондурас 1:1

Бахрейн – Сирия 0:1

Турция – Босния и Герцеговина 0:0

Аргентина – Ирак 4:0

Уэльс – Испания 1:4

Франция – Исландия 2:2

12 октября

США – Колумбия 2:4

Мексика – Коста-Рика 3:2

Япония – Панама 3:0

Южная Корея – Уругвай 2:1

Сингапур – Монголия 2:0

Шри-Ланка – Малайзия 1:4

Катар – Эквадор 4:3

Саудовская Аравия – Бразилия 0:2

13 октября

Мьянма – Боливия 0:3

Перу – Чили 3:0

Китай – Индия 0:0

Оман – Филиппины 1:1

Узбекистан – Северная Корея 2:0

14 октября

Таиланд – Тринидад и Тобаго 1:0

Шотландия – Португалия 1:3

15 октября

Кувейт – Австралия 0:4

Хорватия – Иордания 2:1



16 октября

Афганистан – Мьянма (отменен)

Бахрейн – Палестина (отменен)

Малайзия – Кыргызстан 0:1

ОАЭ – Венесуэла 0:2

Узбекистан – Катар 2:0

Япония – Уругвай 4:3

Южная Корея – Панама 2:2

Камбоджа – Сингапур 1:2

Китай – Сирия 2:0

Бразилия – Аргентина 1:0

Оман – Эквадор 0:0

Бельгия – Нидерланды 1:1

Дания – Австрия 2:0

Швеция – Словакия 1:1

Индонезия – Гонконг 1:1

17 октября

02:30 США – Перу

03:00 Колумбия – Коста-Рика

05:45 Мексика – Чили

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