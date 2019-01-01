Франция - Германия 2:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

Франция сумела одолеть Германию в 4-м туре Лиги наций.

Франция - Германия: видео голов и обзор матча Getty Images

Сборная Франции на своем поле обыграла Германию, приблизив отставку Йоахима Лева. Гости вели в счете с 14-й минуты матча после того, как Кроос реализовал пенальти, однако хозяева поля сумели переломить ход игры в свою пользу благодаря дублю Антуана Гризманна.

Смотрите видео голов и обзор матча Франция - Германия:

Франция - Германия 2:1

Голы: Гризманн, 62, 80 (с пенальти) - Кроос, 14 (с пенальти)

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Канте (Нзонзи, 90+4), Погба - Мбаппе (Дембеле, 86), Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Матюиди - Жиру

Германия: Нойер - Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц - Керер, Киммих, Кроос - Гнабри (Мюллер, 88), Вернер, Сане (Дракслер, 75)

Предупреждение: Гинтер.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.