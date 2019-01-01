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Франция - Германия 2:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

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Франция сумела одолеть Германию в 4-м туре Лиги наций.

Франция - Германия: видео голов и обзор матча
Франция - Германия: видео голов и обзор матча
Getty Images

Сборная Франции на своем поле обыграла Германию, приблизив отставку Йоахима Лева. Гости вели в счете с 14-й минуты матча после того, как Кроос реализовал пенальти, однако хозяева поля сумели переломить ход игры в свою пользу благодаря дублю Антуана Гризманна.

Смотрите видео голов и обзор матча Франция - Германия:

Франция - Германия 2:1
Голы: Гризманн, 62, 80 (с пенальти) - Кроос, 14 (с пенальти)

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Канте (Нзонзи, 90+4), Погба - Мбаппе (Дембеле, 86), Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Матюиди - Жиру

Германия: Нойер - Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц - Керер, Киммих, Кроос - Гнабри (Мюллер, 88), Вернер, Сане (Дракслер, 75)

Предупреждение: Гинтер. 

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Теги: футбол, Лига наций, сборная Франции по футболу, сборная Германии по футболу, видео голов, обзор матча
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