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Франция обыграла Германию, приблизив отставку Лева

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Сборная Германии упустила победу над Францией.
Дубль Антуана Гризманна принес победу сборной Франции
Дубль Антуана Гризманна принес победу сборной Франции
Getty Images

Франция - Германия 2:1 трансляция матча

Сборная Германии была близка к сенсации. После первых 14 минут матча немцы после реализованного пенальти Тони Кроссом за игру рукой в собственной штрафной Кимпембе, имели прекрасные шансы на победу над сборной Франции. Подопечные Йоахима Лева раз за разом хорошо ловили соперника на контратаках, но в завершающей стадии им не хватало удачи.

Первым тайм прошел при небольшом преимуществе сборной Германии, а вот уже со второго команда Дидье Дешама включила скорость и пошла отыгрываться. Спасателем действующих чемпионов мира стал Антуан Гризманн. Сначала он забил головой после передачи с фланга от Эрнандеса, перекинув защиту и Нойера. А позже реализовал пенальти, который в свои ворот «привет» Матс Хуммельс за фол на Матьюиди.

Германия в оставшееся время пыталась отыграться, но 10 минут основного времени и еще 3 добавленного не хватило, чтобы уйти от поражения. Сейчас сборная Германии близка к тому, чтобы опуститься в дивизион В Лиги наций, а ее главный тренер Йоахим Лев - к отставке.

Франция - Германия 2:1
Голы: Гризманн, 62, 80 (с пенальти) — Кроос, 14 (с пенальти)

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Канте (Нзонзи, 90+4), Погба — Мбаппе (Дембеле, 86), Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Матюиди — Жиру

Германия: Нойер — Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц — Керер, Киммих, Кроос — Гнабри (Мюллер, 88), Вернер, Сане (Дракслер, 75)

Предупреждение: Гинтер

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Теги: сборная Франции, сборная Германии, обзор матча, футбол
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