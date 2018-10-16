Туран оштрафован на 370 тысяч евро за драку в ночном клубе

Истанбул Башакшехир строго наказал футболиста за скандальное поведение.

Турецкий клуб выступил с заявлением касательно инцидента с участием игрока команды Арды Турана.

“Действия нашего футболиста несовместимы с этическим и профессиональным пониманием клуба Башакшехир. В связи с тем, что дело направлено в юрисдикцию, мы приняли решение оштрафовать Турана на 2,5 млн турецких лир (около 370 тысяч евро). Футболист будет выполнять свои профессиональные обязательства до вынесения судебного решения“, - сказано в заявлении клуба.

Напомним, что недавно в одном из ночных клубов Стамбула Туран домогался до жены турецкого поп-исполнителя, а позже избил самого певца.

Теперь игроку грозит 12 лет тюрьмы.