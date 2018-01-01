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Стало известно название европейского клуба, предложившего контракт Болту

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Восьмикратный олимпийский чемпион может продолжить футбольную карьеру в европейском клубе.
Усэйн Болт
Усэйн Болт
twitter.com/usainbolt

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который закончил с легкой атлетикой и начал профессиональную футбольную карьеру, получил предложение от европейского клуба.

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Мальтийский клуб Валетта, который рассчитывает в ближайшие годы выйти в Лигу чемпионов, предложил легендарному ямайцу двухлетний контракт. Клуб рассчитывает заполучить Болта до матча за Суперкубок Мальты, который состоится 13 декабря.

"Мы всегда рады видеть у себя настоящего чемпиона, и все в Валетте верят, что нет ничего невозможного", - приводит слова генерального директора клуба Гасстона Слимена ESPN.

Напомним, Усэйн Болт подписал контракт с австралийским клубом Сентрал Кост Маринерс в начале августа. Соглашение является бессрочным и не гарантирует чемпиону заключение профессионального контракта.

Отметим, что Болт дебютировал за Сентрал Кост Маринерс в конце августа, а недавно оформил свой первый дубль в профессиональной карьере.

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Теги: Усэйн Болт, футбол, контракт
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