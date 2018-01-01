Испания – Англия 2:3 видео голов и обзор матча Лиги нации

Сборная Англии в результативном матче обыграла Испанию в рамках Лиги наций.

Видео голов и обзор матча Испания - Англия Getty Images

Сборная Англии одолела Испанию в выездном матче Лиги наций. Подопечные Гарета Саутгейта еще в первом тайме забили три гола в ворота соперника, а испанцы во втором тайме сумели отыграть лишь два мяча. В итоге англичане забрали себе три балла, сократив отставание от Испании в турнирной таблице.

Смотрите видео голов и обзор матча Испания – Англия:

Испания – Англия 2:3

Голы: Алькасер, 58, Рамос, 90+8 – Стерлинг, 16, 38, Рашфорд, 30.

Испания: Де Хеа – Хонни, Рамос, Начо, Алонсо – Тьяго, Сауль (Алькасер, 56), Бускетс – Аспас (Себальос, 57), Родриго (Мората, 72), Асенсио.

Англия: Пикфорд – Триппьер (Александер-Арнольд, 85), Магуайр, Гомес, Чилуэлл – Уинкс (Чалоба, 90), Дайер, Баркли (Уокер, 75) – Стерлинг – Рашфорд, Кейн.

Предупреждения: Рамос, Хонни, Себальос, Мората – Дайер, Уинкс, Магуайр.

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