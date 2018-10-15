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Марсело продемонстрировал свое умение набивать чем угодно

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С такими умениями можно и в цирке выступать, после завершения карьеры.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник мадридского Реала и сборной Бразилии Марсело показал, что набивать можно не только традиционным футбольным снарядом, но и многими другими предметами.

 

 

Началось все с не самого сложного задания, в котором бразильцу предоставили теннисный мячик, но дальше в ход пошли бумажник, яблоко и даже конфеты. Кажется, Марсело готов был набивать абсолютно любыми предметами.

Недавно Лионель Месси сообщил о своем сотрудничестве с Цирком Дю Солей, отобрав у клоуна нос, и понабивав им.

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Теги: футбол, Марсело, сборная Бразилии, Реал
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