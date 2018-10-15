Марсело продемонстрировал свое умение набивать чем угодно

С такими умениями можно и в цирке выступать, после завершения карьеры.

Защитник мадридского Реала и сборной Бразилии Марсело показал, что набивать можно не только традиционным футбольным снарядом, но и многими другими предметами.

Началось все с не самого сложного задания, в котором бразильцу предоставили теннисный мячик, но дальше в ход пошли бумажник, яблоко и даже конфеты. Кажется, Марсело готов был набивать абсолютно любыми предметами.

Недавно Лионель Месси сообщил о своем сотрудничестве с Цирком Дю Солей, отобрав у клоуна нос, и понабивав им.