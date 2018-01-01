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Отец Компани стал первым в истории Бельгии темнокожим мэром

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Защитник Манчестер Сити сообщил об этом на своей странице в соцсети.
Венсан Компани
Венсан Компани
skysports.com

Отец футболиста сборной Бельгии по футболу Венсана Компани стал первым чернокожим мэром в истории Бельгии. Накануне, 71-летний Компани стал главой города Гансхорен.

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Венсан вместе с братом Франсуа поздравил отца, записав видеообращение на своей странице в Instagram.

“Историческое событие! Мы гордимся тобой, отец. Ты перебрался в Бельгию из ДР Конго в 1975 году в качестве беженца, а теперь, заслужив доверие локальной общины, стал первым в истории Бельгии чернокожим мэром. Это был долгий путь. Поздравляем!“, - написал бельгиец.

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Теги: футбол, Венсан Компани, Манчестер Сити, сборная Бельгии по футболу
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Источник: theguardian.com

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