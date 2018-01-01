Игроку Барселоны грозит 12 лет тюрьмы

Туран может понести серьезное наказание за свои действия в ночном клубе.

Турецкая прокуратура выдвинула обвинения в адрес игрока Барселоны Арды Турана, а также озвучила меру наказания, которое должен понести полузащитник.

Туран обвиняется сразу по четырем пунктам – сексуальные домогательства, ношение оружия, умышленное нанесение травм, а также угроза общественной безопасности. За подобные нарушения прокуратура требует лишить экс-игрока сборной Турции свободы на 12,5 лет.

Напомним, что недавно в одном из ночных клубов Стамбула Туран домогался до жены турецкого поп-исполнителя, а позже избил самого певца. После инцидента Арда заявился в больницу к Шахину, где попросил у него прощения, а также предложил тому застрелить его.