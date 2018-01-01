Болту поступило предложение от европейского клуба

Уроженец Ямайки может покинуть Австралию, еще даже не став профессионалом.

Агент Усейна Болта сообщил о том, что его клиенту поступило предложение от одного европейского футбольного клуба.

“В Европе есть клуб, который предложил Болту двухлетний контракт. У них сейчас новый владелец, который стремится вывести команду в Лигу Чемпионов" – приводит слова Раллиса ESPN.

В данный момент уроженец Ямайки является игроком австралийского клуба Сент Кост Маринерс. В недавнем контрольном поединке своей команды Болт сумел оформить дубль.

Накануне Усейн пожаловался на то, что его заставляют проходить допинг тест, несмотря на то, что он не является профессиональным футболистом.