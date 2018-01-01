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Макаренко рассказал, как обокрали его квартиру в Брюсселе

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Игрок сетует на африканских эмигрантов.
Евгений Макаренко
Евгений Макаренко
ФК Андерлехт

Полузащитник Андерлехта и сборной Украины Евгений Макаренко поделился воспоминаниями о том, как обокрали его квартиру в Брюсселе.

“Около месяца назад я поехал на пару дней в Париж. Как оказалось, я оставил форточку открытой. Залезли, взломали окно и вынесли всю технику. К счастью, ничего, кроме техники, больше не унесли. Потом разузнал у ребят, и мне рассказали, что это довольно-таки частая практика. Очень много приезжих из бедных стран, которые ничем другим заняться не могут. К сожалению, это так, даже не смотря на то, что мы в центре Евросоюза”,- сказал Макаренко.

Напомним, что Евгений был вызван в сборную Украины на матч Лиги наций против Чехии.

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Теги: футбол, Евгений Макаренко, сборная Украины, Андерлехт
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