Макаренко рассказал, как обокрали его квартиру в Брюсселе

Игрок сетует на африканских эмигрантов.

Полузащитник Андерлехта и сборной Украины Евгений Макаренко поделился воспоминаниями о том, как обокрали его квартиру в Брюсселе.

“Около месяца назад я поехал на пару дней в Париж. Как оказалось, я оставил форточку открытой. Залезли, взломали окно и вынесли всю технику. К счастью, ничего, кроме техники, больше не унесли. Потом разузнал у ребят, и мне рассказали, что это довольно-таки частая практика. Очень много приезжих из бедных стран, которые ничем другим заняться не могут. К сожалению, это так, даже не смотря на то, что мы в центре Евросоюза”,- сказал Макаренко.

Напомним, что Евгений был вызван в сборную Украины на матч Лиги наций против Чехии.