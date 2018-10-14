Футболисты Колорадо показали, как выглядят проблемы с реализацией

Игроки за одну атаку упустили больше возможностей забить, чем создают за игру.

В матче чемпионата США между Миннесотой и Колорадо Рэпидз зрители увидели, что такое настоящая магия и заколдованные ворота.

And then they said FIFA gameplay isn't real pic.twitter.com/YV5Pbu2wYQ — Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 14, 2018

Уже на 8-й минуте матча гости обязаны были открывать счет, но после атаки, которой сопутствовало невероятное количество ударов, а также сумбур, разобраться в котором не сможет ни один эксперт, мяч каким-то чудом не оказался в воротах. Такой расточительностью не может похвастать даже Альваро Мората.

Отметим, что, несмотря на такую ужасную реализацию своих моментов, гости сумели добыть столь необходимые три очка, одержав победу со счетом 0:2.