Главный тренер сборной Словакии подал в отставку

Очередное увольнение в нашей группе в Лиге наций.

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак подал в отставку после поражения в матче Лиги наций против Чехии.

К следующему контрольному поединку против Швеции команду будет готовить ассистент Козака - Штефан Таракович. Вопрос о новом назначении будет решен уже после этой встречи.

Козак был рекордсменом сборной по длительности пребывания на посту главного тренера. 64-летний специалист возглавил команду 2 июля 2013 года. В июне 2017 года он продлил контракт с федерацией до окончания отбора на Евро-2020.

Ян провел с командой 54 матча, в которых добыл 29 побед, 10 ничьих и 15 поражений. Разница мячей составила – 80:48. Именно с Козаком Словакия дошла до 1/8 финала на Евро-2016.

Напомним, что 16-го ноября сборная Словакии на своем поле примет лидеров своей группы Лиги наций – Украину.