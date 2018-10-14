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Роналду-младший снова поиздевался над соперниками детской команды Ювентуса

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Восьмилетний португалец заставляет оборону противников страдать.
Кришиану Роналду-младший
Кришиану Роналду-младший
Getty Images

Криштиану Роналду-младший принес очередную победу детской команде Ювентуса, и сделал это весьма красиво.

 

 

Португалец изящно разобрался с защитников на фланге, после чего сместился в штрафную площадь, где без труда обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Чуть позже ему также удалось оформить дубль.

Напомним, что в своем дебютном матче за Ювентус U-9 Роналду-младший отгрузил в ворота соперника 4 мяча. Тем самым, он сумел забить за туринцев раньше, чем его отец.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус
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