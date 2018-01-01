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Боатенг не поможет сборной Германии в матче с Францией

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Защитник получил очередную травму.
Джером Боатенг
Джером Боатенг
Getty Images

Центральный защитник мюнхенской Баварии и сборной Германии Джером Боатенг получил повреждение в матче против Голландии, и не сможет помочь своей команде в поединке против Франции.

Боатенг смог доиграть матч до конца, однако позже выяснилось, что у защитника проблемы с голенью. Таким образом, Жером не готовится к игре с Францией и уже покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба сборной Германии.

Отметим, что сборная Голландии также понесла потери в этом матче. У  Вирджила Ван Дейка случился рецидив травмы ребра.

Напомним, что Франция и Германия сыграют между собой во вторник, 16-го октября. Начало встречи в 21:45. Германия после двух туров имеет в своем активе лишь одно очко.

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Теги: футбол, Лига наций, сборная Германии, Джером Боатенг
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