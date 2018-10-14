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Самый дорогой защитник в мире получил травму в матче сборных

Комментариев: 1
У Ван Дейка снова проблемы с ребром.
Вирджил Ван Дейк
Вирджил Ван Дейк
Getty Images

Центральный защитник Ливерпуля и сборной Голландии Вирджил Ван Дейк получил повреждение в матче Лиги наций против сборной Германии.

Сообщается, что у защитника случился рецидив травмы ребра, которую он получил в матче АПЛ против Саутгемптона. Таким образом, Вирджил не поможет своей сборной в контрольном поединке против сборной Бельгии. О сроках восстановления защитника пока неизвестно.

Напомним, что Ван Дейк и его партнеры по сборной нанесли разгромное поражение экс-чемпионам мира сборной Германии (3:0).

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Теги: футбол, Лига наций, сборная Голландии, сборная Германии, Вирджил Ван Дейк
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Комментариев (1)
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mihail    14.10.2018, 20:11
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mihail
Юрген Клопп как знал что то когда про травмы своих игроков говорил)))
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