Самый дорогой защитник в мире получил травму в матче сборных

У Ван Дейка снова проблемы с ребром.

Центральный защитник Ливерпуля и сборной Голландии Вирджил Ван Дейк получил повреждение в матче Лиги наций против сборной Германии.

Сообщается, что у защитника случился рецидив травмы ребра, которую он получил в матче АПЛ против Саутгемптона. Таким образом, Вирджил не поможет своей сборной в контрольном поединке против сборной Бельгии. О сроках восстановления защитника пока неизвестно.

Напомним, что Ван Дейк и его партнеры по сборной нанесли разгромное поражение экс-чемпионам мира сборной Германии (3:0).