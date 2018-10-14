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Экс-игрок ПСЖ стал мэром африканского города

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Калу решил вернуться на родину после завершения карьеры.
Бонавантюр Калу
Бонавантюр Калу
Getty Images

Бонавантюр Калу, выступавший за французский ПСЖ с 2005-го по 2007-й год, стал мэром ивуарийского города Вавуа.

“В политике нужен новый стиль мышления. У конкурентов больше не выйдет вывести оппонентов из предвыборной гонки грязными методами. Я горжусь победой, но, прежде всего, горжусь ей, думая о своем отце, великом архитекторе”,- написал Калу в своем Facebook.

Бонавантюр провел в составе парижан 2 сезона, за которые он успел сыграть в 55 матчах и забить 11 мячей, а его коллекция трофеев пополнилась двумя Кубками Франции. Также он является обладателем Кубка Уефа и чемпионом Голландии в составе Фейеноорда.

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Теги: футбол, ПСЖ, Фейеноорд, сборная Кот-д'Ивуара
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