Экс-игрок ПСЖ стал мэром африканского города

Калу решил вернуться на родину после завершения карьеры.

Бонавантюр Калу, выступавший за французский ПСЖ с 2005-го по 2007-й год, стал мэром ивуарийского города Вавуа.

“В политике нужен новый стиль мышления. У конкурентов больше не выйдет вывести оппонентов из предвыборной гонки грязными методами. Я горжусь победой, но, прежде всего, горжусь ей, думая о своем отце, великом архитекторе”,- написал Калу в своем Facebook.

Бонавантюр провел в составе парижан 2 сезона, за которые он успел сыграть в 55 матчах и забить 11 мячей, а его коллекция трофеев пополнилась двумя Кубками Франции. Также он является обладателем Кубка Уефа и чемпионом Голландии в составе Фейеноорда.