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Иньеста забил во втором матче подряд за японский клуб

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Испанец снова отметился в чемпионате Японии.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский Виссел Кобе, забил второй гол в чемпионате Японии.

34-летний каталонец отметился на 17-й минуте встречи с Хиросима Санфренче ударом из-за пределов штрафной. Матч завершился вничью - 1:1.

Ранее сообщалось, что Иньеста забил дебютный гол в Японии с передачи Подольски.

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Теги: Андрес Иньеста, Виссел Кобе, Япония
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