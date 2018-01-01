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Месси приостановил выступления за сборную Аргентины

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Аргентинец попросил тренера не вызывать его в сборную.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси хочет взять паузу, чтобы определиться со своим будущим в национальной команде, сообщает TNT Sports.

Игрок Барселоны попросил тренерский штаб сборной не вызывать его до конца года. За это время Лео хочет определиться, стоит ли ему продолжать международную карьеру.

По информации издания, Месси хотел завершить карьеру сразу после ЧМ-2018, однако после уговоров президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии решил взять время на раздумья.

Ранее сообщалось, что Месси стал самым титулованным футболистом Барселоны в истории. 

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Теги: Лионель Месси, Аргентина, Барселона, футбол
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