Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Руни в подкате спас ворота от гола и сделал голевую передачу

Комментариев: 0
Англичанин продолжает блистать в США.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Английский форвард Уэйн Руни отлично сыграл в защите и в атаке очередного матча МЛС.

На 96-й минуте матча против Орландо, когда счет был 2:2, вратарь Ди Си Юнайтед находился на половине поля соперника. Контратака игрока Орландо могла завершиться голом, но Руни бросился на фланг и забрал мяч в подкате.

Но эой еще не все: дальше англичанин отдал пас на Лусиано Акосту, который забил гол, принеся команде победу - 3:2.

"Руни, ты шутишь???", - написал официальный Twitter МЛС.

Ранее Руни забил дебютный гол в МЛС и сломал нос.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Уэйн Руни, Ди Си Юнайтед, МЛС, Орландо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь