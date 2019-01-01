Руни в подкате спас ворота от гола и сделал голевую передачу
Англичанин продолжает блистать в США.
Английский форвард Уэйн Руни отлично сыграл в защите и в атаке очередного матча МЛС.
На 96-й минуте матча против Орландо, когда счет был 2:2, вратарь Ди Си Юнайтед находился на половине поля соперника. Контратака игрока Орландо могла завершиться голом, но Руни бросился на фланг и забрал мяч в подкате.
Но эой еще не все: дальше англичанин отдал пас на Лусиано Акосту, который забил гол, принеся команде победу - 3:2.
"Руни, ты шутишь???", - написал официальный Twitter МЛС.
ARE YOU KIDDING US, @WayneRooney????? AMAZING!!!!! #DCvORL https://t.co/Iys5sJBDOs— Major League Soccer (@MLS) 13 августа 2018 г.
Ранее Руни забил дебютный гол в МЛС и сломал нос.
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