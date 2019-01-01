Руни в подкате спас ворота от гола и сделал голевую передачу

Англичанин продолжает блистать в США.

Английский форвард Уэйн Руни отлично сыграл в защите и в атаке очередного матча МЛС.

На 96-й минуте матча против Орландо, когда счет был 2:2, вратарь Ди Си Юнайтед находился на половине поля соперника. Контратака игрока Орландо могла завершиться голом, но Руни бросился на фланг и забрал мяч в подкате.

Но эой еще не все: дальше англичанин отдал пас на Лусиано Акосту, который забил гол, принеся команде победу - 3:2.

"Руни, ты шутишь???", - написал официальный Twitter МЛС.

Ранее Руни забил дебютный гол в МЛС и сломал нос.

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