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Британская футболистка забила гол, упав на мяч

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Лорен Хемп упала на мяч, забив едва ли не самый причудливый гол в истории.
Лорен Хемп
Лорен Хемп
fifa.com

Футболистка Манчестер Сити и юношеской сборной Англии Лорен Хемп на чемпионате мира среди девушек до 20 лет забила курьезный гол.

Девушка вышла один на один с вратарем, пробросила мяч мимо и упала на него – мяч от попы футболистки отлетел в ворота.

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Теги: футбол, видео, курьез
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