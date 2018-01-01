Британская футболистка забила гол, упав на мяч
Лорен Хемп упала на мяч, забив едва ли не самый причудливый гол в истории.
Футболистка Манчестер Сити и юношеской сборной Англии Лорен Хемп на чемпионате мира среди девушек до 20 лет забила курьезный гол.
Девушка вышла один на один с вратарем, пробросила мяч мимо и упала на него – мяч от попы футболистки отлетел в ворота.
Has a stranger goal been scored? #U20WWC pic.twitter.com/eJaktz1cQI— Hayes Creech (@HayesCreech) 12 августа 2018 г.
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