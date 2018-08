Игроки Далласа разбили о голову тренера парочку яиц и осыпали мукой

Главный тренер Далласа Оскар Пареха отметил 10 августа пятидесятилетие. Футболисты оригинально отпраздновали это событие на тренировке команды.

Они облили тренера водой, разбили об его голову несколько яиц и закидали мукой под всеобщее веселье.

Don’t worry, the tean didn’t forget about Oscar’s birthday. Looks like they got him good before heading to the airport! 😂 pic.twitter.com/eKQtU2IYQ9