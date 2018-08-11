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Игроки Далласа разбили о голову тренера парочку яиц и осыпали мукой

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Футболисты своеобразно поздравили своего наставника.
Оскар Пареха
Оскар Пареха
Getty Images

Главный тренер Далласа Оскар Пареха отметил 10 августа пятидесятилетие. Футболисты оригинально отпраздновали это событие на тренировке команды.

Они облили тренера водой, разбили об его голову несколько яиц и закидали мукой под всеобщее веселье.

Пареха играл за Даллас с 1998 по 2005 год. В 2014-м он возглавил команду. Даллас лидирует в Западной конференции, имея в активе 44 очка после 22 матчей.

Смотри также, как игроки сборной Бразилии приготовили праздничный торт для Коутиньо прямо у него на голове.

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Теги: футбол, МЛС, Даллас, Оскар Пареха, видео, вне игры
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Источник: Eurosport

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.08.2018, 21:05
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