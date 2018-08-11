Игроки Далласа разбили о голову тренера парочку яиц и осыпали мукой

Футболисты своеобразно поздравили своего наставника.

Главный тренер Далласа Оскар Пареха отметил 10 августа пятидесятилетие. Футболисты оригинально отпраздновали это событие на тренировке команды.

Они облили тренера водой, разбили об его голову несколько яиц и закидали мукой под всеобщее веселье.

Don’t worry, the tean didn’t forget about Oscar’s birthday. Looks like they got him good before heading to the airport! 😂 pic.twitter.com/eKQtU2IYQ9 — FC Dallas (@FCDallas) August 10, 2018

Пареха играл за Даллас с 1998 по 2005 год. В 2014-м он возглавил команду. Даллас лидирует в Западной конференции, имея в активе 44 очка после 22 матчей.

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