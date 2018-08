Иньеста забил дебютный гол в Японии с передачи Подольски

Новичок японского Виссел Кобе Андрес Иньеста отметился первым голом за новую команду. Экс-игрок Барселоны открыл счет уже на 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата Японии.

Голевую передачу сделал еще один европеец - Лукас Подольски. После его паса Иньеста обыграл защитника и вратаря, закатив мяч в пустые ворота.

Встреча завершилась победой Виссел Кобе со счетом 2:1.

The full video of Iniesta's goal for #vissel in the #jleague. Good play in the build-up from several of his teammates. pic.twitter.com/Ze6sBHGDjf