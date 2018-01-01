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Иньеста забил дебютный гол в Японии с передачи Подольски

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Испанец вывел свою команду вперед на 15-й минуте встречи.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Новичок японского Виссел Кобе Андрес Иньеста отметился первым голом за новую команду. Экс-игрок Барселоны открыл счет уже на 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата Японии. 
Голевую передачу сделал еще один европеец - Лукас Подольски. После его паса Иньеста обыграл защитника и вратаря, закатив мяч в пустые ворота.

Встреча завершилась победой Виссел Кобе со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что японцы взяли на игру копию Иньесты, пока настоящий Андрес уехал в Испанию.

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Теги: Андрес Иньеста, Виссел Кобе, Япония, футбол
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