Иньеста забил дебютный гол в Японии с передачи Подольски
Испанец вывел свою команду вперед на 15-й минуте встречи.
Новичок японского Виссел Кобе Андрес Иньеста отметился первым голом за новую команду. Экс-игрок Барселоны открыл счет уже на 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата Японии.
Голевую передачу сделал еще один европеец - Лукас Подольски. После его паса Иньеста обыграл защитника и вратаря, закатив мяч в пустые ворота.
Встреча завершилась победой Виссел Кобе со счетом 2:1.
The full video of Iniesta's goal for #vissel in the #jleague. Good play in the build-up from several of his teammates. pic.twitter.com/Ze6sBHGDjf— Dave Phillips (@lovefutebol) 11 августа 2018 г.
Ранее сообщалось, что японцы взяли на игру копию Иньесты, пока настоящий Андрес уехал в Испанию.
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