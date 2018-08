Танзанийские полицейские зверски избили журналиста во время матча

Жуткий эпизод произошел в Танзании во время товарищеского матча Симба – Асанте Кетоко.

Под трибунами полицейские жестоко избили спортивного журналиста – парень, раздетый до пояса, не оказывал сопротивления. Видео опубликовал кенийский репортер Фрэнсис Гайто.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия.

Tanzanian Police brutally assault a journalist during the football friendly match between Simba FC vs Asante Kotoko. pic.twitter.com/WenLcCEt8a

Пострадавшего зовут Силлас Мбизе. Причины такого поведения сотрудников правопорядка неизвестны.

Футбольная ассоциация Танзании осудила действия полиции и сообщила о намерении разобрать ситуацию со спортивными чиновниками страны.

Спортивные журналисты Танзании уже объявили о намерении выйти на демонстрацию возле офиса комиссара региональной полиции.

DEVELOPING: Sports Journalists in Tanzania are assembling at the Regional Commissioner @tanpol office to demonstrate.



Also expected is a statement from @AIPSmedia and @CAF_Online condemning the incident.