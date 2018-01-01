Нереально крутой рекламный ролик, в котором "засветились" Неймар, Коутиньо и Роналдиньо

Компания Nike выпустила оригинальную рекламу с мировыми футбольными звездами.

Всемирноизвестный бренд Nike продемонстрировал новый ролик “Пробуди фантом“, рекламирующий линейку бутс Phantom.

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Футболисты стали фантомными персонажами, которых невозможно обыграть обычным людям. Среди звезд мирового футбола в ролике можно увидеть Филиппе Коутиньо, Пьер-Эмерика Обамеянга, Неймара, Роналдиньо, Кевина Де Брюйне, Дженнаро Гаттузо и Андреа Пирло.

Смотрите также трогательный ролик с участием Неймара, в котором он объясняет свои частые падения на газон.

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