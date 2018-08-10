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Селезнев - о выигранных трофеях в Турции: Некоторые за всю карьеру такого не добиваются

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Украинский форвард Евгений Селезнев поделился впечатлениями от двух выигранных трофеях в турецком клубе.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
instagram.com/akhisar_arena/

Нападающий турецкого Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев прокомментировал достижения команды, в которой он играет последние пол года. Также украинец поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

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"Рад, что за полгода в этой команде завоевал два титула. Некоторые за всю карьеру в одной команде такого не добиваются. Приятно, что оценили мою игру и мою работу. Спасибо команде и нашему тренеру, который доверяет. 

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Если не ошибаюсь, в Лиге Европы да и вообще в еврокубках Акхисар будет играть впервые. Поэтому на Европу большой акцент не идет. Нас больше настраивают на чемпионат и сказали, что  в приоритете внутреннее первенство.

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Главное, быть в хорошей форме и показывать игру, которая соответствует требованиям Андрея Шевченко. В сборную всегда приезжаю с удовольствием и считаю, что у нашей команды хорошие перспективы в предстоящем отборочном цикле в Лиге наций", - приводит слова Селезнева zbirna.com.

Напомним, в мае месяце Акхисар Беледиеспор стал обладателем Кубка Турции, а несколько дней назад Евгений Селезнев помог команде выиграть первый в истории клуба Суперкубок Турции, забив гол и решающий 11-метровый в серии послематчевых пенальти.

По итогам этого матча украинец стал лучшим игроком, и позже он похвастался своими турецкими трофеями на страничке в Instagram.

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Теги: Евгений Селезнев, чемпионат Турции по футболу, Суперкубок Турции, Акхисар Беледиеспор, футбол
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