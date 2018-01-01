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Пеле продал свой роскошный особняк, в котором прожил 40 лет

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Дом легендарного бразильца в Нью-Йорке был продан за 2,3 миллиона евро.
Пеле
Пеле
Getty Images

Известный бразильский футболист Пеле в течение последних пяти месяцев пытался продать свой дом в Нью-Йорке, которым он владел почти 40 лет.

Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
thesun.co.uk

Особняк расположен в богатом районе “Большого яблока“ - в Клируотер-Бич в Спрингс.

Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
thesun.co.uk

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Пеле приобрел этот дом в 1979 году - через два года после завершения карьеры в Нью-Йорке. На покупку он потратил 120 тысяч фунтов (около 133,4 тысяч евро).

Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
thesun.co.uk

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Бразилец хотел продать дом за 2,5 миллиона фунтов (около 2,78 миллионов евро), однако немного уступил и получил за дом 2,08 миллиона фунтов (около 2,32 миллионов евро).

Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
thesun.co.uk

Роскошный особняк включает шесть спален, пять ванных комнат, большой гараж и открытый бассейн.

Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
thesun.co.uk

Интерьер дома отличается высокими потолкам, уникальной открытой планировкой и приятным белым цветом отделки комнат.

Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
thesun.co.uk

В особняке есть современная большая кухня, офис и медиа-комната.

Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
Пеле продал свой особняк в Нью-Йорке
thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что новичок Ювентуса Криштиану Роналду выставит на продажу свой огромный особняк в Мадриде.

Продать недвижимость также решил игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес.

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Теги: Пеле, футбол, вне игры, особняк, дом
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