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Российского нападающего, разбившего авто за 9 миллионов, на год лишили прав

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Федор Смолов лишь через год сможет вернуться за руль.
Федор Смолов
Федор Смолов
fclm.ru

Октябрьский районный суд Краснодара лишил футболиста Локомотива и сборной России Федора Смолова водительских прав за оставление места ДТП.

Суд учел признание вины и лишил игрока прав на управление автомобилем на один год. Смолов должен возместить нанесенный ущерб, который по оценке мэрии составил 58,6 тысяч рублей (около 25-ти тысяч гривен – прим. ред.), сообщает Р-Спорт.

Напомним, 1 августа Федор Смолов разбил авто стоимостью 9 миллионов. Сразу после инцидента форвард сделал селфи на месте своего ДТП.

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Теги: футбол, вне игры, Федор Смолов, авария, ДТП
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