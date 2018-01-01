Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Партнер Винисиуса по Фламенго: Роналду ушел, так как знал, что сядет на лавку

Комментариев: 0
Рибейро не сомневается в светлом будущем своего товарища.
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Getty Images

Полузащитник Фламенго Эвертон Рибейро утверждает, что именно приход его экс-одноклубника Винисиуса Жуниора в мадридский Реал стал причиной самого громкого трансфера этого лета.

“Винисиусу только-только исполнилось 18. Я думаю, в Реале он станет эталонным игроком. Если он играл на таком уровне во Фламенго в 17 лет, то он непременно будет футболистом мирового уровня. Роналду ушел из Реала потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку”,- цитирует бразильца Eurosport.

Винисиус уже провел с мадридским клубом предсезонку, на которой успел отметиться не только голами, но и сомнительной симуляцией.

А тем временем, в Турине болельщики вовсю готовятся к новому сезону с Криштиану Роналду, раскупив уже больше 50 тысяч футболок с фамилией португальца.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Фламенго, Реал, Винисиус Жуниор, Криштиану Роналду
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь