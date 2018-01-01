Партнер Винисиуса по Фламенго: Роналду ушел, так как знал, что сядет на лавку

Рибейро не сомневается в светлом будущем своего товарища.

Полузащитник Фламенго Эвертон Рибейро утверждает, что именно приход его экс-одноклубника Винисиуса Жуниора в мадридский Реал стал причиной самого громкого трансфера этого лета.

“Винисиусу только-только исполнилось 18. Я думаю, в Реале он станет эталонным игроком. Если он играл на таком уровне во Фламенго в 17 лет, то он непременно будет футболистом мирового уровня. Роналду ушел из Реала потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку”,- цитирует бразильца Eurosport.

Винисиус уже провел с мадридским клубом предсезонку, на которой успел отметиться не только голами, но и сомнительной симуляцией.

А тем временем, в Турине болельщики вовсю готовятся к новому сезону с Криштиану Роналду, раскупив уже больше 50 тысяч футболок с фамилией португальца.

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