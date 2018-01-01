Реал - Рома 2:1 видео голов и обзор матча

Реал одолел Рому в матче Международного кубка чемпионов.

Мадридский Реал встретился с римской Ромой в рамках Международного кубка чемпионов. Испанцы быстро повели в счете, на что итальянцы в конце встречи сумели ответить одним голом.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Рома:

Реал – Рома 2:1

Голы: Асенсио, 2, Бэйл, 15 – Стротман, 83.

Реал: Навас – Рамос (Хавьер Санчес, 46), Регилон (Леон, 71), Карвахаль (Серхио Лопес, 71), Начо (де Томас, 82) – Иско (Вальверде, 56), Кроос (Льоренте, 46), Асенсио (Винисиус Жуниор, 57), Себальос (Эдегор, 71) – Бэйл (Васкес, 56), Бензема (Майораль, 57).

Рома: Ольсен (Миранте, 46) – Маркано (Жезус, 63), Фасио (Манолас, 46), Коларов (Сантон, 71), Флоренци (Карсдорп, 63) – Пасторе (Стротман, 63), де Росси (Гоналон, 46), Эль-Шаарави (Шик, 46), Кристанте (Пеллегрини, 46), Перотти (Клюйверт, 46) – Джеко (Чорич, 72).

Предупреждение: Себальос.

Смотрите все результаты матчей Международного кубка чемпионов.

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