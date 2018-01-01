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В матче чемпионата Бразилии ко второму тайму было добавлено 25 минут

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Видимо, сама природа не хотела, чтобы этот матч завершился.
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Getty Images

Чемпионат Бразилии перенял традицию ЧМ-2018 с большим количеством компенсированного времени. К матчу чемпионата было добавлено 25 минут.

В матче 17-го тура чемпионата Бразилии Атлетико Минейро принимал Интернасьональ в родном Белу-Оризонти. Обе команды все еще сохраняют надежды на чемпионство, а потому матч был особенно важен. Но, кажется, сама природа была против того, чтобы матч завершился в тот день.

 

 

Перед матчем в городе стояла невыносимая, даже по меркам Бразилии, жара. Но если это не станет поводом для остановки матча, то дальше пошло веселее. В концовке первого тайма на смену жаре пришел шквальный ветер и нещадный ливень, а к началу первого тайма все это переросло в град. Главный арбитр не смог дальше терпеть все эти издевательства природы и увел команды с поля.

 

 

Постепенно поле превратилось в белый холст, а болельщики покинули первые ряды, так как там не было козырька. Радостно было лишь игрокам на скамейке, которые кидались друг в друга тем, что падало к ним с неба.

 

 

Все это природное несчастье сменил густой туман. Находясь на трибуне, вы едва ли смогли бы разглядеть противоположные сектора. Рефери еще немного подождал, и, когда эта стена из тумана начала рассеиваться, вывел команды обратно на поле.

Газон больше напоминал плавательный бассейн, но игроки и арбитры были твердо намерены завершить этот матч. Не успели они сыграть и 10 минут, как на стадионе погас свет. Встречу снова прервали, а болельщики включили фонари на телефонах и запели, нарекая этот поединок проклятым.

 

 

Еще 10 минут, и матч снова возобновили. Судья, который весь второй тайм наблюдал за всеми возможными бедствиями, не нашел ничего лучше, чем компенсировать ко второму тайму 25 минут. В итоге, на 12-й добавленной минуте гости открыли счет, установив итоговый результат.

Однако, за подобные страдания, команды платят своим болельщикам вот такими шикарными голами.

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Теги: футбол, чемпионат Бразилии, Атлетико Минейро, Интернасьональ
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