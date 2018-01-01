Болт подписал контракт с австралийским клубом

Пока только тренировочный.

Восьмикратный Олимпийский чемпион Усейн Болт подписал тренировочный контракт с австралийским клубом Сентрал Кост Маринерс.

Соглашения с новым клубом является бессрочным, но пока Болт будет лишь тренироваться с командой. Сам спортсмен нисколько не огорчен таким статусом и намерен проявить себя, что бы заслужить место на поле.

“Я очень рад, что приехал в Австралию, и хотел бы поблагодарить владельца и руководство клуба за предоставленную мне возможность. Это моя мечта - играть в профессиональный футбол. Я знаю, что предстоит много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, необходимого для игры в австралийской лиге.

Я уверен, что смогу внести свой вклад в успехи клуба и с нетерпением жду встречи с игроками, персоналом и болельщиками. Я всегда говорю, что нет ничего невозможного, для меня не существует границ”,- цитирует Болта пресс-служба клуба.

Ранее уроженец Ямайки уже играл в контрольном поединке за норвежский Стремсгодсет, а также тренировался в составе дортмундской Боруссии.

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