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От экс-игрока Металлурга Д требуют алименты любовницы, родившие в один день

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Две девушки потребовали от Лоренцо Эбесилио признания отцовства детей, которые родились в один день.
Лоренцо Эбесилио (слева)
Лоренцо Эбесилио (слева)
Getty Images

Две девушки обвинили бывшего полузащитника донецкого Металлурга Лоренцо Эбесилио в уклонении от отцовских обязанностей.

Анна Багаева и Дарья Данилина пришли на ток-шоу одного из российских каналов и рассказали, что родили детей в один день 2017 года (дочь Малену у Багаевой и сына Матео у Данилиной).

Футболист, выступавший на тот момент за махачкалинский Анжи, по утверждениям леди, сначала признавал детей, но потом перестал помогать и выходить на связь, поэтому они решили сделать ДНК-экспертизу. Исследование показало вероятность отцовства обоих детей 99,9%.

Лоренцо Эбесилио играл за донецкий Металлург с 2013 по 2015 год, за Анжи – в сезоне-2015/16. Сейчас он игрок Црвены Звезды.

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Теги: футбол, вне игры, Металлург Донецк, Лоренцо Эбесилио
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гость  (аноним)  07.08.2018, 16:02
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