Милевский - о Марадоне: Человек уже немножко плохо выглядит

Украинский футболист рассказал о встрече с легендарным Диего Марадоной.

Украинский нападающий Артем Милевский рассказал о своем отношении к назначению Диего Марадоны на пост главы правления Динамо-Брест

"Я спокойно к этому отношусь. Я столько видел в своей жизни, что мне как-то...

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Зная наше руководство, я не был удивлен. Хотя человек уже немножко плохо выглядит. Не знаю, с чем это связано. Не знаю. Может, постарел. Хотя он, безусловно, легенда футбола.

Не знаю, как будет дальше. Давайте немножко подождем и тогда посмотрим, пиар это или не пиар", – поведал Артем Милевский в интервью by.tribuna.com.

Напомним, новый председатель правления Динамо-Брест Диего Марадона провел веселый первый день в новом клубе, а Артем Милевский даже с ним пообнимался.

После этого стало известно, что украинец покидает брестский клуб. Позже футболист прокомментировал случившееся.

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