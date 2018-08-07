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Милевский - о Марадоне: Человек уже немножко плохо выглядит

Комментариев: 1
Украинский футболист рассказал о встрече с легендарным Диего Марадоной.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Украинский нападающий Артем Милевский рассказал о своем отношении к назначению Диего Марадоны на пост главы правления Динамо-Брест

"Я спокойно к этому отношусь. Я столько видел в своей жизни, что мне как-то...

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Зная наше руководство, я не был удивлен. Хотя человек уже немножко плохо выглядит. Не знаю, с чем это связано. Не знаю. Может, постарел. Хотя он, безусловно, легенда футбола.

Не знаю, как будет дальше. Давайте немножко подождем и тогда посмотрим, пиар это или не пиар", – поведал Артем Милевский в интервью by.tribuna.com.

Напомним, новый председатель правления Динамо-Брест Диего Марадона провел веселый первый день в новом клубе, а Артем Милевский даже с ним пообнимался.

После этого стало известно, что украинец покидает брестский клуб. Позже футболист прокомментировал случившееся.

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Теги: Артем Милевский, Диего Марадона, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.08.2018, 12:10
Оценка:  +3
гость
Доживешь до его лет - посмотрим, как будешь выглядеть
lusyika    07.08.2018, 12:14
Оценка:  +1
lusyika
Та воно зіп'ється до того віку
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