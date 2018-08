Фанаты Селтика встретили в аэропорту легенду Рейджерса и пожелали ему умереть во сне

Легендарный нападающий шотландского Рейнджерса Начо Ново прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст, где его встретили фанаты Селтика.

Болельщики начали преследовать бывшего футболиста и выкрикивать ему в спину: “Надеюсь, ты умрешь во сне“.

Примечательно, что в этом году 39-летний испанец пережил сердечный приступ.

Another video appears of Rangers Legend @nnovo1010 being threatened and verbally abused by fans of @CelticFC at Belfast International airport on Saturday.#RangersFamily #Rangers



Please RT 🔴⚪🔵 pic.twitter.com/r0EAadhwQF