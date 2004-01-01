Фанаты Селтика встретили в аэропорту легенду Рейджерса и пожелали ему умереть во сне

Экс-форвард Рейнджерса Начо Ново попал в неприятную историю в аэропорту Белфаста.

Начо Ново во время выступлений за Рейнджерс Getty Images

Легендарный нападающий шотландского Рейнджерса Начо Ново прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст, где его встретили фанаты Селтика.

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Болельщики начали преследовать бывшего футболиста и выкрикивать ему в спину: “Надеюсь, ты умрешь во сне“.

Примечательно, что в этом году 39-летний испанец пережил сердечный приступ.

Another video appears of Rangers Legend @nnovo1010 being threatened and verbally abused by fans of @CelticFC at Belfast International airport on Saturday.#RangersFamily #Rangers



Please RT 🔴⚪🔵 pic.twitter.com/r0EAadhwQF — Lee Rigby Mem Cup (@CupRigby) 6 августа 2018 г.

Форвард вначале пытался отвечать на оскорбления с иронией, однако не выдержал и сказал: “Зачем ты унижаешь меня? Что я ***** [черт возьми] тебе сделал?“.

Nacho Novo taking none of it. pic.twitter.com/hTBXxb30O5 — Rangers Circle (@RangersCircle) 4 августа 2018 г.

Отметим, что Ново выступал за Рейнджерс с 2004 по 2010 год. За это время он стал трехкратным чемпионом Шотландии, дважды выиграл Кубок шотландской лиги и один раз Кубок страны.

Напомним, в начале марта этого года неожиданно умер капитан Фиорентины Давиде Астори в возрасте 31 год. Позже стало известно, что он скончался во сне из-за остановки сердца.

В память о футболисте клубы, в которых выступал Астори, изъяли его номер из обращения.

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