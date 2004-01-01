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Фанаты Селтика встретили в аэропорту легенду Рейджерса и пожелали ему умереть во сне

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Экс-форвард Рейнджерса Начо Ново попал в неприятную историю в аэропорту Белфаста.
Начо Ново во время выступлений за Рейнджерс
Начо Ново во время выступлений за Рейнджерс
Getty Images

Легендарный нападающий шотландского Рейнджерса Начо Ново прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст, где его встретили фанаты Селтика.

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Болельщики начали преследовать бывшего футболиста и выкрикивать ему в спину: “Надеюсь, ты умрешь во сне“.

Примечательно, что в этом году 39-летний испанец пережил сердечный приступ.

Форвард вначале пытался отвечать на оскорбления с иронией, однако не выдержал и сказал: “Зачем ты унижаешь меня? Что я ***** [черт возьми] тебе сделал?“.

Отметим, что Ново выступал за Рейнджерс с 2004 по 2010 год. За это время он стал трехкратным чемпионом Шотландии, дважды выиграл Кубок шотландской лиги и один раз Кубок страны.

Напомним, в начале марта этого года неожиданно умер капитан Фиорентины Давиде Астори в возрасте 31 год. Позже стало известно, что он скончался во сне из-за остановки сердца.

В память о футболисте клубы, в которых выступал Астори, изъяли его номер из обращения.

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Теги: Рейнджерс, Селтик, чемпионат Шотландии по футболу, футбол, вне игры, фанаты
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