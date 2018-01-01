Милевский рассказал об уходе из Динамо-Брест

Украинский нападающий поделился мнением о главном тренере беларусского клуба.

Украинский форвард Артем Милевский, который сейчас находится в Минске, рассказал о главном тренере Динамо-Брест и частично раскрыл причины своего ухода из беларусского клуба.

“Считаю, что провел хороший год в Бресте. Мы добились обалденных результатов: с двенадцатого места в прошлом году поднялись на четвертое, брали Суперкубок и Кубок Беларуси, о чем в Бресте раньше не могли и мечтать. Я очень благодарен брестским болельщикам. А продолжу я играть в Беларуси или нет, покажут ближайшие дни, неделя.

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Тренер Шпилевский. Не хочу никого поливать и обзывать. Правду знают все игроки футбольного клуба Динамо. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды.

Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья.

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Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи - это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды. При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии Лейпцига. И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал - это бестактность.

А по отношению к людям - просто некрасиво. Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии Лейпцига? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального.

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В Бресте завтра ты капитан, а послезавтра тебя уже нет в команде. У нас в Бресте возможно все. Ставят тренеров всяких из ниоткуда. Я не обижаюсь ни на кого. Просто должно быть уважение к работе, которую ты выполнил.

Ну элементарное человеческое уважение ведь должно быть. А так туда-сюда - до свидания. И тебе ни спасибо, ни пожалуйста. Это просто кошмар“, - приводит слова Милевского беларусский портал Tut.by.

Напомним, в середине июля Артем Милевский неожиданно покинул Динамо-Брест. Футболист попрощался с клубом, однако он не получил никакой благодарности в ответ.

Фанаты брестского клуба потребовали у главного тренера команды вернуть Милевского.

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