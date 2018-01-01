Селезнев показал трофеи, выигранные в Турции
Украинский форвард Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев решил показать все трофеи, которые он успел завоевать в Турции.
На своей страничке в Instagram нападающий опубликовал фотографию с тремя наградами.
В прошлом сезоне Акхисар стал обладателем Кубка Турции, одолев в финале Фенербахче. При этом сам Селезнев стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, забив 10 голов.
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Этот сезон турецкий клуб начал с победы над Галатасараем (1:1, 5:4 по пенальти) в борьбе за Суперкубок Турции. Селезнев забил гол и решающий пенальти в этом матче, и был назван лучшим игроком встречи.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо Александр Алиев провел первую тренировку за новую команду.
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