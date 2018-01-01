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Селезнев показал трофеи, выигранные в Турции

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Украинский форвард похвастался достижениями в Турции.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
instagram.com/akhisar_arena/

Украинский форвард Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев решил показать все трофеи, которые он успел завоевать в Турции.

На своей страничке в Instagram нападающий опубликовал фотографию с тремя наградами.

Евгений Селезнев похвастался турецкими трофеями
Евгений Селезнев похвастался турецкими трофеями
instagram.com/e_seleznev/

В прошлом сезоне Акхисар стал обладателем Кубка Турции, одолев в финале Фенербахче. При этом сам Селезнев стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, забив 10 голов.

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Этот сезон турецкий клуб начал с победы над Галатасараем (1:1, 5:4 по пенальти) в борьбе за Суперкубок Турции. Селезнев забил гол и решающий пенальти в этом матче, и был назван лучшим игроком встречи.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо Александр Алиев провел первую тренировку за новую команду.

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Теги: Евгений Селезнев, Акхисар Беледиеспор, Турция, футбол
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