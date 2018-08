Ибрагимович показал, как его агент выжимает из него деньги

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в шуточной форме решил рассказать об алчности своего агента Мины Райолы.

Швед выложил фотографию в своих социальных сетях, на которой Райола стоит на спине футболиста, лежащего на полу в тренажерном зале.

“Когда твой агент пытается выжать из тебя все до последнего пенни“, - написал Ибрагимович под публикацией.

When your agent tries to squeeze every last penny out of you @MinoRaiola #nr1 pic.twitter.com/yvS8rsI6Gh