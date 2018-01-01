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Ибрагимович показал, как его агент выжимает из него деньги

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Легендарный швед подшутил над алчностью своего агента Мино Райолы.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в шуточной форме решил рассказать об алчности своего агента Мины Райолы.

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Швед выложил фотографию в своих социальных сетях, на которой Райола стоит на спине футболиста, лежащего на полу в тренажерном зале.

“Когда твой агент пытается выжать из тебя все до последнего пенни“, - написал Ибрагимович под публикацией.

Ранее сообщалось, что форвард Златан Ибрагимович оформил свой первый хет-трик за Лос-Анджелес Гэлакси.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, футбол, вне игры, Мино Райола
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