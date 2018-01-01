Австралийский Мельбурн объявил о подписании игрока сборной Японии
Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда официально стал игроком австралийского Мельбурна.
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Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний футболист подписал контракт на один сезон. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако по информации СМИ, его зарплата составит 2,9 миллиона долларов.
Welcome to Melbourne, @kskgroup2017! ようこそメルボルンへ、ケイスケ。 Details: https://t.co/fPseKvikMG #MVFC #OurVictory pic.twitter.com/vVPCfyMw2C— Melbourne Victory (@gomvfc) 6 августа 2018 г.
Хонда известен по своим выступлениям за ЦСКА и Милан. В прошлом сезоне Хонда сыграл 29 матчей за мексиканскую Пачуку, в которых забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач.
Напомним, на ЧМ-2018 полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда стал лучшим бомбардиром Азии в истории мундиаля.
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