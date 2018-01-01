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Австралийский Мельбурн объявил о подписании игрока сборной Японии

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Кейсуке Хонда продолжит карьеру в чемпионате Австралии.
Кейсуке Хонда
Кейсуке Хонда
Getty Images

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда официально стал игроком австралийского Мельбурна.

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Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний футболист подписал контракт на один сезон. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако по информации СМИ, его зарплата составит 2,9 миллиона долларов.

Хонда известен по своим выступлениям за ЦСКА и Милан. В прошлом сезоне Хонда сыграл 29 матчей за мексиканскую Пачуку, в которых забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач.

Напомним, на ЧМ-2018 полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда стал лучшим бомбардиром Азии в истории мундиаля.

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Теги: Кейсуке Хонда, Мельбурн, чемпионат Австралии по футболу, футбол, трансфер
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