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Селезнев стал лучшим игроком матча за Суперкубок Турции

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Украинский нападающий забил гол и решающий пенальти в матче за Суперкубок Турции.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
instagram.com/dailysportplus/

Акхисар Беледиеспор обыграл Галатасарай в матче за Суперкубок Турции. Героем встречи стал украинский нападающий Евгений Селезнев, который открыл счет и забил решающий пенальти.

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По итогам поединка Селезнев был признан лучшим игроком и получил специальную награду от президента Федерации футбола Турции Йилдирима Демирорена.

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
instagram.com/dailysportplus/

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал одним из лучших игроков команды в матче против Ливерпуля.

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Теги: Евгений Селезнев, Акхисар Беледиеспор, Суперкубок Турции, футбол, лучший игрок матча, награда
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Источник: Спорт bigmir)net

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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  06.08.2018, 10:23
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