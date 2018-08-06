Селезнев стал лучшим игроком матча за Суперкубок Турции
Украинский нападающий забил гол и решающий пенальти в матче за Суперкубок Турции.
Акхисар Беледиеспор обыграл Галатасарай в матче за Суперкубок Турции. Героем встречи стал украинский нападающий Евгений Селезнев, который открыл счет и забил решающий пенальти.
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По итогам поединка Селезнев был признан лучшим игроком и получил специальную награду от президента Федерации футбола Турции Йилдирима Демирорена.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал одним из лучших игроков команды в матче против Ливерпуля.
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