Селезнев стал лучшим игроком матча за Суперкубок Турции

Украинский нападающий забил гол и решающий пенальти в матче за Суперкубок Турции.

Акхисар Беледиеспор обыграл Галатасарай в матче за Суперкубок Турции. Героем встречи стал украинский нападающий Евгений Селезнев, который открыл счет и забил решающий пенальти.

Читай также: Бойко – Селезневу: С очередным трофеем

По итогам поединка Селезнев был признан лучшим игроком и получил специальную награду от президента Федерации футбола Турции Йилдирима Демирорена.

Евгений Селезнев instagram.com/dailysportplus/

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал одним из лучших игроков команды в матче против Ливерпуля.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.