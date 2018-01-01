Селезнев принес своей команде первый в истории Суперкубок Турции

Украинский нападающий забил гол и решающий пенальти в матче за Суперкубок Турции.

В матче за Суперкубок Турции встречались Акхисар Беледиеспор и Галатасарай.

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В составе Акхисара весь поединок отыграл украинский форвард Евгений Сезезнев, который забил гол на 5-й минуте, а также мог отличиться на 42-й минуте, но попал в штангу.

Галатасарай сравнял счет на 79-й минуте встречи благодаря вышедшему на замену Эрена Дердийока. Матч перешел в дополнительное время, однако никто не сумел забить.

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Команды определили победителя в серии пенальти. В составе Акхисара пятым к 11-метровой отметке подошел Селезнев, который отправил мяч в ворота и принес своей команде первый в истории Суперкубок Турции.

Суперкубок Турции

Галатасарай - Акхисар - 1:1 (4:5 по пен.)

Голы: Селезнев (5) - Дердийок (79)

Ранее сообщалось, что Денис Бойко посадил Евгения Селезнева на игрушечного осла и сбросил в воду.

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