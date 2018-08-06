Реал - Ювентус 3:1 видео голов и обзор матча

Реал обыграл Ювентус в матче Международного кубка чемпионов.

В рамках Международного кубка чемпионов встретились бывший и нынешний клубы Криштиану Роналду, однако сам португалец не принимал участия в матче. Примечательно, что все голы в матче забили игроки Реала, включая гол Карвахаля в свои ворота.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Ювентус:

Реал Мадрид – Ювентус 3:1

Голы: Бэйл, 39, Асенсио, 47, 56 — Карвахаль, 12 (в свои ворота)

Реал Мадрид: Навас (Лунин, 64), Начо (Эдегор, 77), Регилон, Карвахаль (Одриосола, 46), Хавьер Санчес (Леон, 78), Иско (Асенсио, 46), Вальверде, Себальос (Майораль, 64), Кроос (Льоренте, 46), Бэйл (Васкес, 46), Бензема (Винисиус Жуниор, 46).

Ювентус: Щесны (Перин, 63), Кьеллини (Бардзальи, 72), Бенатия (Ругани, 63), Де Шильо, Алекс Сандро, Маркизио, Пьянич (Фернандес, 71), Бернардески, Хедира (Фаджоли, 46), Жоау Канселу, Фавилли (Матеус Перейра, 63).

Предупреждения: Бенатия, Алекс Сандро, Регилон.

Смотрите все результаты матчей Международного кубка чемпионов.

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