Полузащитник Флуминенсе забил фантастическим ударом с углового

Этим голом он закрепил лидерство своей команды в матче Копа Судамерикана.

Полузащитник Флуминенсе отметился шикарным голом с угла поля.

В матче второго раунда Копа Судамерикана между бразильским Флуминенсе и уругвайским Дефенсором зрители стали свидетелями редкостного события. Эквадорский хавбек хозяев Хуниор Сорноса стал автором гола с углового.

Гол случился уже в компенсированное время и укрепил лидерство бразильцев перед ответной встречей. Итоговый счет 2:0 в пользу Флуминенсе.

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