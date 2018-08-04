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Полузащитник Флуминенсе забил фантастическим ударом с углового

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Этим голом он закрепил лидерство своей команды в матче Копа Судамерикана.
Флуминенсе
Флуминенсе
Getty Images

Полузащитник Флуминенсе отметился шикарным голом с угла поля.

В матче второго раунда Копа Судамерикана между бразильским Флуминенсе и уругвайским Дефенсором зрители стали свидетелями редкостного события. Эквадорский хавбек хозяев Хуниор Сорноса стал автором гола с углового.

Гол случился уже в компенсированное время и укрепил лидерство бразильцев перед ответной встречей. Итоговый счет 2:0 в пользу Флуминенсе.

Также рекомендуем посмотреть шикарный гол Зинченко на тренировке Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Флуминенсе, Копа Судамерикана
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.08.2018, 21:39
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