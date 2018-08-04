Японцы взяли на игру копию Иньесты, пока настоящий Андрес уехал в Испанию

Клуб Виссел Кобе нашел способ не огорчить японских болельщиков.

Переезд испанского полузащитника Андреса Иньесты в чемпионат Японии вызвал в Стране восходящего солнца настоящий футбольный бум.

В ближайшее воскресенье, 5 августа, клуб испанца Виссел Кобе сыграет выездной матч с Токио и билеты на игру были раскуплены заранее: на 50-тысячном стадионе в Токио впервые за три года ожидается аншлаг.

Вот только в этой игре Иньеста участия не примет – он на несколько дней вернулся в Испанию, чтобы забрать свою семью.

Японцы из ситуации выкрутились оригинальным способом – они наняли японского двойника Андреса – Яма Нода.

8 мая Нода впервые примерил на себе образ Андреса (на островах считают, что он просто копия), тогда еще игрока Барсы:

Нома во время матча будет расхаживать по стадиону и развлекать фанатов, которые приедут, чтобы увидеть знаменитого испанца. Пародист даже нарисовал себе подобие щетины, чтобы больше напоминать легендарного каталонца.

Напомним, в дебютном матче Иньесты его клуб проиграл 0:3.

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